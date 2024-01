União Brasil lança Wanderley Moraes como pré-candidato a prefeito de Guaçuí

O União Brasil anunciou oficialmente a pré-candidatura do vereador Wanderley Moraes como postulante ao cargo de prefeito de Guaçuí, nas próximas eleições municipais. Combativo na Câmara Municipal, ele se destaca pela voz firme na defesa dos princípios que permeiam a democracia, entre eles: a transparência na administração pública, aprimorando a participação e o controle social.

Em seu segundo mandato como vereador de Guaçuí, sendo o mais votado nas últimas eleições, Wanderley tem demonstrado seu comprometimento com o desenvolvimento e o bem-estar dos moradores da cidade.

Ao longo de sua trajetória política, tem se destacado em diversas frentes de atuação em prol dos servidores públicos municipais com atuação incisiva junto ao fundo de previdência municipal onde defendeu uma reforma previdenciária consciente que desonerasse os servidores ao mesmo tempo em que garantia seus direitos.

Além disso, é reconhecido por sua atuação incisiva no que diz respeito à transparência pública, sempre atento a combater a corrupção e a impunidade, o pré-candidato atua incansavelmente para garantir que os recursos do município sejam utilizados de forma eficiente e em benefício da população.

O saneamento básico é outra de suas prioridades, se mostrando consciente da importância de promover a qualidade de vida através do acesso à água tratada, coleta e tratamento de esgoto. No que diz respeito à saúde pública, com sua experiência de mais de 20 anos no setor de radioterapia e no tratamento de pacientes com câncer, tem sido um defensor incansável do acesso universal e de qualidade aos serviços de saúde no município.

Pré-candidato, Wanderley Moraes já apresenta propostas

Uma das bandeiras de Wanderley é a implantação de escolas cívico-militares na região. Para ele essa modalidade de ensino pode contribuir para a formação de cidadãos sendo mais uma opção.

Quanto à segurança pública, o vereador considera de extrema importância o trabalho conjunto com o Governo do Estado na instituição de políticas pontuais que atendam especificamente aos interesses locais, tanto para coibir quanto para combater a criminalidade, focando no aumento do contingente da Polícia Militar, que depende do estado, e na criação de uma Guarda Municipal.

Na agricultura, Wanderley defende a criação de mecanismos que permitam aos produtores rurais o acesso a implementos agrícolas, de forma a aliviar a mão de obra braçal e aumentar a produtividade.

Recentemente, o vereador se reuniu com o ministro do Turismo Celso Sabino (UB), onde discutiu propostas e projetos para fortalecer ainda mais o turismo na região, além de promover de forma contundente a qualidade dos cafés especiais do Caparaó.

Wanderley é pós-graduado em gestão pública e ainda se especializando em políticas públicas.