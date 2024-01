Unimed Sul Capixaba: vagas de estágio e PCD; Confira

A Unimed Sul Capixaba anuncia a abertura de diversas vagas de estágio e vagas destinadas especialmente a pessoas com deficiência. As vagas para estágio são para: técnico de Laboratório e Análises Clínicas (1) e para quem cursa Administração (3) e Psicologia (3).

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem cadastrar o currículo no site www.unimedsulcapixaba.coop.br, na aba Nossa Unimed, Trabalhe Conosco.

O processo de seleção visa proporcionar uma oportunidade de aprendizado prático e desenvolvimento profissional aos estagiários, contribuindo para a formação de futuros profissionais qualificados.

Segundo Simonne Lopes, psicóloga organizacional e analista de RH da Unimed Sul Capixaba, as oportunidades de estágio em Administração são frequentes devido à crescente inserção dos estudantes no mercado de trabalho.

Ela destaca que as vagas em Psicologia têm experimentado um aumento de demanda, especialmente na área de Terapias Especiais, refletindo a necessidade de profissionais qualificados nesse segmento.

A Psicóloga ressalta a escassez de oferta no mercado das vagas para estágio técnico de Laboratório, sublinhando a importância dessa área para a empresa.

Leia também: Simec prorroga prazo para concorrer a vagas de emprego e estágio

“Na Unimed Sul Capixaba, estamos constantemente oferecendo oportunidades e promovendo o aproveitamento interno, seja através do desenvolvimento de colaboradores ou na efetivação de estagiários que já fazem parte da nossa equipe. Dessa forma, as vagas surgem naturalmente dentro do nosso processo interno”, explica a psicóloga.

Com essa iniciativa, a Unimed Sul Capixaba reforça seu compromisso com o desenvolvimento profissional, a diversidade e a inclusão, demonstrando que, para a cooperativa, o talento e a dedicação são valores fundamentais na construção de uma equipe qualificada e comprometida com a excelência no atendimento.