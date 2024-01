Vagas abertas para curso técnico em Anchieta de restaurante e bar

Um convênio firmado com o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (Mepes), e a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), vai levar mais capacitação à área gastronômica em Anchieta, no Sul do Estado nos próximos meses.

Segundo o Mepes, o começo do curso está previsto para o próximo mês de março, com conclusão em dezembro. Os interessados devem ter o diploma do ensino médio ou estarem cursando o último ano da modalidade.

Quem se inscrever, pode optar entre os turnos vespertino ou noturno. As aulas vão ocorrer na Escola Família de Turismo, localizada em Anchieta, e a carga horária total é de 840 horas.

Termo de Fomento

O Termo de Fomento, que viabilizou a criação do curso com 40 vagas, foi assinado na última terça-feira (9), no Palácio Anchieta.

Para o governador Renato Casagrande (PSB), a ação reafirma o compromisso do estado em ter parceiros comprometidos.

“Esse é mais um convênio com o Mepes. Já temos a parceria na área da educação, saúde, agricultura e agora na formação profissional. Isso prova a competência do Mepes e o compromisso do Governo do Estado em ampliar as nossas ações com entidades sérias”.

Setor foi afetado na pandemia

O secretário de estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, também participou da assinatura e ressaltou a importância da Secti na parceria entre o estado capixaba e o Mepes.

“A qualificação profissional é uma prioridade do governo. O Mepes é uma instituição séria. A parceria entre as duas instituições, por meio da Secti, vai qualificar a mão de obra para todo o setor de bar e restaurante de toda a região do entorno de Anchieta”.

Bruno ainda explicou que o curso é um alento ao setor, que sofreu na pandemia. “Foi um setor muito impactado pela pandemia. Desde então, nós temos apoiado e ajudado na qualificação da mão de obra em todo o estado. Certamente vai gerar trabalho, emprego, renda e certamente empreendedorismo. Mas, desta vez, para o sul do Espírito Santo”, finalizou.

Curso também contribui para o turismo

O superintendente-geral do Mepes, Idalgizo José Monequi, afirmou que a capacitação também vai levar um impacto positivo para o turismo do sul capixaba.

“Com esse trabalho, estamos contribuindo para o desenvolvimento do turismo na Região da Costa da Imigração Litorânea Sul. Nós temos muitos atrativos turísticos importantes, bonitos, mas precisamos ter profissionais preparados e capacitados para desenvolvê-lo”, afirmou.

Inscrições

As inscrições estão sendo realizadas em https://bit.ly/InscriçõesRestauranteEBar.

Para mais informações, os interessados devem entrar em contato no número (28) 3536-2700.