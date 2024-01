Vai dar praia? Veja como fica o tempo no primeiro dia de 2024 no Sul do ES

De acordo com a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), esta segunda-feira, 1º de janeiro, será de tempo instável no Espírito Santo.

O sol aparece entre muitas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, em todo o Estado. Nas regiões Norte e Nordeste a chuva ocorre no final do dia. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões.

Na região Sul, sol aparece entre nuvens, mas com chuva em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima previsata é de 21 °C e a máxima de 29 °C.