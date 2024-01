Vai viajar e não sabe onde deixar seu pet? Veja algumas opções

O carnaval está chegando. Quatro dias de muita alegria e animação. A grande maioria das pessoas aproveita a folga para viajar e curtir a folia em outros lugares, como praias ou montanhas.

E, nesse contexto, os tutores de pets, ficam pensativos sobre seus animaizinhos: posso levar? Como faço para viajar e deixa-lo bem?

Hoje em dia, contudo, já existem muitas opções de hotéis e pousadas pet friendlys, ou seja, que aceitam os peludos como hóspedes. Basta perguntar na hora da reserva.

Mas, se preferir não levá-lo, há opções de cuidados tanto na própria casa da pessoa, com as chamadas “pet sitter” ou pet hotel, com cuidadores treinados.

Veja alguns desses serviços em Cachoeiro:

Micaella Rosa

A Tia Mica cuida do seu gato ou cachorro no próprio ambiente, também pode ser hotel nos finais de semana e feriados. Além disso, leva o pet, com todo carinho e responsabilidade, como se fosse dela, para passear.

Raphaela Machado

Tia Rapha também é “pet sitter”. Cuida de cachorros, gatos, peixes, aves, entre outros bichos que você tiver em casa. A diferença é que ela cuida de todos em domicílio.

Hotel Tia Tati

De propridade de Tatiana Andrade, o Hotel Tia Tati fica no bairro Independência. Hospeda os animaizinhos com vigilância 24h. Mas os hospedes devem seguir regrinhas básicas como estar com a vacinação, vermifugação e carrapaticida em dia; não ter doenças infecto contagiosas e ser sociável com outros cães e gatos. Além disso o porte dos animais precisa ser entre 10 e 20 quilos.

Pet Shop Hotel

Oferece uma estrutura que conta com espaço seguro e ventilado para recreações para os pets, aliás, lá somente são aceitos cachorros e de todos os portes.

O Pet Shop Hotel trabalha com pacotes são feitos de acordo com a permanência do pet no local ou em datas especiais como fim de ano e carnaval.

Colosso Hotel Pet

Localizado no bairro Aeroporto, portanto, um pouco mais afastado no centro urbano da cidade, o Colosso Hotel Pet, possui uma estrutura diferenciada com apartamentos individuais onde eles têm privacidade para se alimentar e dormir.

Já durante o dia, todavia, os pets podem participar de atividades recreativas (os não sociáveis têm seus momentos de forma individual). Hospeda cachorros, peixes, porquinho da índia e até pássaros.

Miler Calassara

Assim como a Micaella e a Raphaela, Miller Calassara também vai até a casa do cliente e documenta toda rotina do pet.

Além de fazer a troca de água e comida e higienização do ambiente. Aliás, ele cuida de todo tipo de pet, desde que seja dócil.

Fiquei ligado nos serviços

Micaella Rosa

(28) 99979-4828

Raphaela Machado

(28) 99881-1541

Hotel Tia Tati

(28) 99952-0651

Rua Agripino de Oliveira, nº 27 – Bairro Independência (próximo ao Fórum)

Miler Calassara – Pet Sitter e Passeador de cães

(28) 99963-3574

Pet Shop Hotel

(28) 99932-0566

Rua Quirino Gonçalves, 33, Bairro Caiçara

Colosso Hotel Pet

(28) 99909-4696

Rua Joana Payer – Bairro Aeroporto

Se optar por levar o pet

Se for para curtir a folia em Marataízes junto de sua família, incluindo seu animal de estimação, a dica é o 2º Blocão do Cachoeiro Pet Friendly, que acontece no dia 10 de fevereiro, sábado de carnaval, na praça pet, próxima a rodoviária do balneário, a partir das 17h.

Vai ser uma festa muito animada, com desfile a fantasia dos pets, cãominhada e sorteio de brindes. Leve um quilo de ração para doação para ONG que fazem trabalhos voluntários pela causa pet em nossa cidade e venha curtir!