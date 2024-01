Viagens com pets: como garantir o bem-estar dos companheiros peludos

Você sabe quais são os cuidados a serem tomados em viagens com os pets? Pois é, as férias são um período esperado por muitos, repletas de momentos de relaxamento e diversão. No entanto, é essencial lembrar que, enquanto os humanos desfrutam desses dias de descanso, os pets precisam de atenção e cuidados especiais. “As mudanças na rotina podem afetar significativamente o bem-estar dos animais, tornando crucial adotar medidas para garantir que eles desfrutem das férias tanto quanto nós”, explica a zootecnista Paula Kawakami, analista de produtos da linha Pet da Syntec do Brasil.

Paula ressalta a importância do planejamento antecipado, “deixe brinquedos familiares, mantenha a área de descanso habitual e, se possível, providencie um objeto com o seu cheiro para conforto emocional, caso o pet fique em algum hotel, creche ou com algum conhecido. Se a aventura incluir seus pets, consulte um veterinário para garantir que todas as vacinas estejam em dia e providencie uma caixa de transporte confortável. Faça paradas regulares para garantir estejam confortáveis e desfrutem da viagem tanto quanto você.”

A especialista da Syntec alerta que durante as férias pode ser tentador variar a alimentação, porém, mudanças abruptas podem causar desconforto. “Mantenha a dieta consistente e evite alimentos desconhecidos que possam prejudicar a saúde do seu animal de estimação“, comenta a analista.

A zootecnista enfatiza que a atenção e o carinho são essenciais para o bem-estar dos animais de estimação, garantindo que todos possam aproveitar as férias com alegria e tranquilidade.