Veja as farmácias de plantão em Cachoeiro neste domingo (21)

Seis farmácias estão funcionando em regime de plantão neste domingo (21) em Cachoeiro de Itapemirim, com atendimento presencial e entregas à domicílio.

As farmácias do Centro e do Guandu funcinam de 7h às 22h. Já nas drogarias de outros bairros, o funcionamento é de 7h às 19h (facultativo até às 22h).

Leia também: Praça Jerônimo Monteiro interditada no domingo (21) para remoção de palmeiras

Confira a lista completa de farmácias de plantão

1 –DROGAVITA

Endereço: Avenida Beira Rio, 229 – Guandu ao lado do Teatro Rubem Braga Tel.: 3521-7905

2 – FARMA SOUZA

Endereço: Avenida Antônio Penedo, 32 – Centro próximo a Unimed Tel.: 3027-3858

3 – DROGARIA SANTO ANTÔNIO – REDE NOVA

End: Av. Jones Santos Neves, 98 – Maria Ortiz em frente ao Supermercado Perim Tel.: 3028-6996

4 – DROGARIA NOVO PARQUE

End: Rua José Rosa Machado, 139 – Alto Novo Parque – próx. Super. Polonini Tel.: 3522-6644

5 – DROGARIA BAIMINAS

End: Rua Amâncio Silva, 249 – Baiminas – na subida do Paulo Pereira Gomes Tel.: 3526-7677

6 –FARMÁCIA TREVO

End: Av. Jones S. Neves, 337 – São Francisco de Assis – Ao lado Casa das Panelas Tel.: 3522-1002