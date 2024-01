Veja quem são os novos Conselheiros Tutelares de Castelo

O Prefeito de Castelo, João Paulo Nali, empossou, na última quarta-feira, 10 de janeiro, os novos membros do Conselho Tutelar de Castelo. A cerimônia foi realizada no plenário da Câmara Municipal, onde dez conselheiros, sendo cinco suplentes, assinaram o termo de posse para o quadriênio 2024/2027.

Os conselheiros tutelares são responsáveis por atender crianças e adolescentes em situação de risco ou vulnerabilidade e tomar medidas para que sejam protegidos, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Em seu discurso, o Prefeito João Paulo Nali destacou a importância do trabalho do Conselho Tutelar para a proteção das crianças e adolescentes de Castelo. “O Conselho Tutelar é uma instituição essencial para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Os conselheiros têm a missão de defender os direitos desses jovens e protegê-los de qualquer forma de violência ou negligência”, afirmou.

O Prefeito também desejou uma ótima gestão aos novos conselheiros tutelares. “Desejo a vocês muito sucesso nessa importante missão. Que vocês possam trabalhar com dedicação e amor para garantir que todas nossas crianças e adolescentes de tenham uma vida digna”, concluiu.

01- TAYNÁ LEMOS NICOLI;

02- ANA DE CÁSSIA; SANTOS FRANÇA;

03- ANGELITA BASSINI VALENTE;

04- MÁRCIO AFONSO MADEIRA CHAGAS;

05- MARIA MARTA CESCHIM FOLLI;

06- CILÉIA MARIA DE SILLIS BILÓ (Suplente);

07- SÔNIA PEREIRA

SAMPAIO LARGURA (Suplente);

08- NATÁLIA ZUCOLOTTO MARTINS (Suplente);

09- BRUNA DALCIN DE NADAI (Suplente);

10-ZÉLIA MARQUES (Suplente).

