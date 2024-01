Conheça os novos conselheiros tutelares de Anchieta

Os novos conselheiros tutelares de Anchieta foram empossados nessa quarta-feira (10) para o mandato de quatro anos. A cerimônia foi realizada no auditório da Secretaria Municipal de Agricultura e contou com a participação de secretários, de vereadores e de representantes de comunidades.

Alexandra da Matta Luiz, Ednaldo de Jesus Oliveira, Fabíula Egídio da Silva, Juscelino Moreira Gomes eValéria Peçanha Louzada Raposo assinaram o termo de posse para o quadriênio 2024-2027.

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, foi representado na solenidade pelo secretário municipal de Governo, Leonardo Abrantes.

“O Conselho Tutelar tem uma função importante para garantir o bem-estar da infância e da juventude anchietense. Eles têm a responsabilidade de zelar pela educação, saúde, convívio familiar e proteção contra a violência”, disse.

Os conselheiros agem a partir de denúncias de violações ou de ameaças aos direitos de crianças e adolescentes, mas também têm a competência de fiscalizar, independentemente de haver ou não denúncia.

O Conselho Tutelar de Anchieta funciona na Rua Benedito José Simões, nº 416, na Praça São Pedro. Anote os telefones de contato: (28) 98802-0081 e (28) 99252-9238.

