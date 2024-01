Vem chuva! Confira a previsão do tempo deste domingo (7) em todo o ES

A previsão do tempo para este domingo (7) no Espírito Santo é de chuva em alguns momentos do dia em todas as regiões capixabas, sendo esperadas trovoadas isoladas em trechos das regiões Sul e Serrana. Entretanto, o vento sopra com moderada intensidade no trecho litorâneo.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sistema é provocado pelo canal de umidade associado à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) desloca-se lentamente em direção à Bahia. No entanto, a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros mantém a instabilidade no Espírito Santo.

Confira a previsão do tempo nas regiões

Na Grande Vitória, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado pelo litoral.

Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 30 °C.

Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens. Previsão de chuva em alguns momentos, sendo esperadas trovoadas nos trechos mais afastados do litoral. Além disso, o vento moderado no trecho litorâneo.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 33 °C.

Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens. Previsão de chuva em alguns momentos, sendo esperadas trovoadas nos trechos mais próximos à divisa com Minas Gerais.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 30 °C.

Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos.

Portanto, temperatura mínima de 24 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 31 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 23 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado pelo litoral.

Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 30 °C.