Vem chuva! Nova Zona de Convergência deixa o ES em alerta nesta semana

A chuva não dará trégua aos capixabas nos próximos dias. Os modelos meteorológicos, apontam novamente a atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). O sistema começa a se configurar nesta terça-feira (23), mas terá atuação a partir de quarta-feira (24).

De acordo com a Climatempo, a ZCAS tem atuação novamente mais ao norte de sua posição Climatológica, influenciando alguns estados da costa norte brasileira. Porém, não teremos um padrão de tempo seco nos estados mais ao sul do país. Ainda teremos muita atenção ao longo dos próximos dias, por outros fatores.

Leia também: Espírito Santo recebe mais dois alertas de chuvas intensas nesta segunda (22)

Com a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul mais ao norte, áreas do Espírito Santo voltam a receber chuva persistente a partir da quarta-feira (24). As chuvas seguirão com potencial de muita chuva, pelo menos, até a segunda-feira (29). Mas, com tendência de reconfiguração da ZCAS, a partir do domingo (28).

Enquanto o sistema irá atuar e influenciar no aumento das instabilidades em várias regiões do país, seguiremos com situação preocupante ainda para muita chuva em áreas do centro-sul brasileiro.

A circulação de ventos nos níveis médios e baixos da atmosfera vai seguir jogando bastante umidade desde o leste de Santa Catarina até parte do estado do Rio de Janeiro. Com a atmosfera muito fria e as águas do oceano aquecidas, temos a formação de muitas nuvens carregadas, provocando temporais e volumes elevados de chuva, inclusive na Grande. Com essa condição térmica nos níveis médios da atmosfera é possível termos eventuais queda de granizo em vários locais.