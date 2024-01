Venda Nova: motociclista fica ferido ao bater na traseira de caminhão

Um motociclista, de identidade não revelada, precisou ser socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após bater na traseira de um caminhão, na Rodovia Pedro Cola, zona rural de Venda Nova do Imigrante. O acidente aconteceu na noite da última quarta-feira (3).

A Polícia Militar (PM) informou que foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito envolvendo um caminhão e uma moto. No local, a equipe constatou que o caminhão estava parado na via de rolamento e o motociclista amparado por populares.

Entretanto, o motorista do caminhão disse aos policiais que estava conduzindo o veículo normalmente, quando o caminhão sofreu uma pane elétrica. Ele relatou que antes mesmo de descer do veículo, ouviu um forte barulho vindo da carroceria e viu o motociclista caído no chão.

Ambos veículos estavam com a documentação regularizada. O motorista do caminhão realizou o teste do etilômetro que deu negativo.

O condutor do caminhão afirmou que prestou socorro à vítima e foi auxiliado por um rapaz que ligou para o Samu. A vítima foi levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.