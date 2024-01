Verão: o que levar para a praia sem descuidar da saúde

Verão combina com praia, especialmente nos dias de calor excessivo. Mas para curtir a estação mais quente do ano é preciso pensar: o que levar para a praia sem sem descuidar da saúde? Escolher corretamente quais alimentos consumir enquanto aproveita o dia de sol é muito importante.

A nutricionista Alana Moraes, explica que é fundamental escolher alimentos que sejam resistentes ao calor, sem esquecer de ficar atento a forma como a comida será armazenada. Alimentos perecíveis expostos por um longo período à temperatura ambiente, aumentam o risco de infecção.

“Nessa época do ano é preciso redobrar os cuidados com a alimentação, hidratação e a exposição ao sol para evitar problemas de saúde. Intercalar o consumo de bebida alcoólica com água, e sempre se atentar com a condição de armazenamento dos alimentos devido às altas temperaturas. O calor auxilia no crescimento bacteriano e aumenta os casos de infecção alimentar”, afirma.

Vai curtir um dia no litoral? Então prepare-se para tudo sabendo o que levar para a praia sem descuidar da saúde, inclusive para comer bem enquanto estiver fora de casa. É claro que muitas vezes é irresistível pedir aquele peixe frito nas barraquinhas ou comprar aquele sorvete que você tanto gosta, mas para quem vai passar uma temporada na praia é importante saber equilibrar as escolhas. Por isso, os lanchinhos que você leva na bolsa podem lhe ajudar a comer melhor.

“Busque ingerir alimentos mais leves, com pouca gordura e de digestão mais fácil para dias de calor excessivo, como por exemplo carnes magras (frango e peixe), vegetais, legumes e frutas. Prefira alimentos preparados na hora, e opte por água, água de coco ou suco natural ao invés de refrigerantes e sucos de caixinha”, indica a nutricionista da Samp.

O que levar para a praia sem descuidar da saúde

Frutas com casca

Para consumir na praia prefira frutas frescas, pois contém baixa caloria e são refrescantes. Frutas com casca resistente, como laranja, maçã, mexerica, pera lichia são super-resistentes à temperatura da praia e muito fáceis de levar na bolsa.

Mix de frutas desidratadas

As frutas desidratadas são alternativas saudáveis, saborosas e muito fáceis de levar para comer na praia. Para deixar tudo ainda mais gostoso, prepare um mix de várias frutas ao invés de levar apenas um tipo na sua bolsa. Boas opções para fazer seu mix são: Uvas passas, damascos desidratados, maçã desidratada, banana desidratada, ameixa seca e manga desidratada.

Sanduíches

Ideais para um dia quente de verão, os sanduíches naturais são um verdadeiro sucesso para comer na praia, afinal são práticos, saborosos e fáceis de transportar. Faça uma grande variação de receitas com alimentos como: pão sírio, pão integral, pão de batata; tomate, queijo branco, creme de ricota; queijo cottage; cenoura ralada; atum em lata; Frango desfiado. Mas lembre-se: precisa armazenar em bolsas térmicas, com gelo para manter refrigerado e evitar que fiquem em temperatura ambiente.

Biscoito de polvilho assado

Um clássico das praias brasileiras, então por que resistir a ele na hora de escolher o que comer? Além de delicioso, é super prático de levar e agrada a todos os paladares. tem alta durabilidade com o calor e são mais saudáveis que salgadinhos (chips) ricos em corantes, conservantes e sódio.

Chips de vegetais

Para quem quer levar algo diferente, uma boa ideia é preparar no dia anterior alguns chips de vegetais. Basta escolher opções como batata doce, cenoura, batata inglesa, abobrinha, beterraba, mandioca, abóbora e inhame, fatiar bem fininho com a faca ou um processador e levar para assar no forno ou na air fryer, para ficar bem crocante. Depois é só colocar tudo numa vasilha para transporte e levar para a praia!

Pipoca temperada com ervas

Prepare um pouco de pipoca e tempere com uma pitada de sal e ervas secas. Coloque tudo em uma vasilha para transporte e saboreie na praia. Além de diferente, a pipoca é um alimento super saudável se preparada com pouco óleo e pouco sal.