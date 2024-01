VÍDEO | Acidente com van da Prefeitura de Irupi deixa 16 pessoas feridas

Um acidente com uma van da Prefeitura de Irupi deixou 16 pessoas feridas nesta segunda-feira (29), na Rodovia ES 185, que liga Celina à Divino de São Lourenço. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, os passageiros tiveram ferimentos leves e levados para o pronto atendimento de Guaçuí para avaliação médica.

Segundo informações da Prefeitura de Irupi, o veículo saiu do município com destino à Cachoeiro de Itapemirim, quando após atravessar a cidade de Ibitirama, em uma estrada de terra o condutor perdeu o controle devido às condições escorregadias da pista causadas pelo acúmulo de barro e a van acabou batendo em uma árvore e caindo em uma ribanceira.



No entanto, por meio de nota, a Prefeitura de Irupi disse que os envolvidos no acidente sofreram ferimentos leves e foram socorridas pelas equipes de socorros do município.

“Felizmente, todos os ocupantes da van saíram do acidente sem ferimentos graves. As equipes de socorro, incluindo o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), prestaram os primeiros socorros e as vítimas foram encaminhadas para o Pronto Atendimento de Guaçuí para avaliação médica.



Os passageiros da van estavam a caminho de Cachoeiro de Itapemirim quando o acidente ocorreu, por volta das 06h da manhã. A rápida resposta das equipes de emergência contribuiu para garantir a segurança e o cuidado necessário para os envolvidos nessa situação delicada”, finaliza a nota.

Vídeo: Divulgação