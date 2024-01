VÍDEO | Carreta fica agarrada em fiação elétrica no centro de Cachoeiro

Uma carreta baú ficou agarrada na fiação elétrica após tentar passar na ponte Carim Tanure na manhã desta sexta-feira (26), em Cachoeiro de Itapemirim. A ponte liga os bairros Centro e Ibitiquara.

No vídeo registrado por motoristas mostra o momento em que a carreta baú está parada na entrada da ponte Carim Tanuré sentido a avenida Pinheiro Júnior. Motoristas chegam a questionar para o condutor da carreta que no local tem placa de sinalização de que é proibido trafego de veículos de grande porte.

Entramos em contato com a Guarda Civil Municipal para saber mais informações sobre o ocorrido, mas até o momento não obtivemos retorno.

