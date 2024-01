VÍDEO | Incêndio no Morro das Andorinhas assusta moradores em Cachoeiro

Uma nuvem de fumaça chamou a atenção dos moradores de vários bairros na tarde desta terça-feira (16), após um incêndio atingir o Morro das Andorinhas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Em um vídeo publicado nas redes sociais mostra a quantidade de fumaça branca que é vista pelos moradores. Na publicação, uma internauta comenta: “Todo ano a mesma coisa”.

Já uma outra diz: “Um calor do cão, aí vem uns desocupados e taca fogo em tudo”, comentou.

Diante da proporção da fumaça, o Corpo de Bombeiros informou que não foram acionados para atender ocorrência de incêndio. Ainda não se sabe o que provocou as chamas.

