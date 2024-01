VÍDEO | Motociata pede justiça pela morte de casal em Itapemirim

Centenas de veículos, entre motos e carros, participaram de um protesto pacífico, no último sábado (14) em Itapemirim, no litoral Sul Capixaba, pedindo justiça por Ingrid Moreira e Maicon Ataliba.

Eles morreram no sábado (6), atropelados enquanto trocavam o pneu do carro no acostamento da ES 060, na altura de Gomes, em Itapemirim.

De acordo com a polícia, o autor do atropelamento estava embriagado e possuía drogas em seu carro. Segundo a família, Ingrid estava esperando o primeiro filho do casal.

Relembre o caso

No sábado (6), Ingrid e Maicon estavam em um carro modelo Chevrolet Cruze branco, juntamente com uma terceira pessoa quando um dos pneus furou. O casal parou o carro no acostamento e no momento que realizavam a troca do pneu, acabou sendo atingidos por uma Chevrolet S10 em alta velocidade

Após o atropelamento, Maicon foi socorrido até o UPA de Marataízes, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Já a Ingrid foi encaminhada em estado grave para o Hospital Menino Jesus, porém, acabou morrendo horas depois. O motorista da S10 também foi socorrido para o mesmo hospital.

Posteriomente, no hospital, foi liberado que os militares fizessem contato com o motorista, que aceitou fazer o teste do bafômetro, mas soprava o aparelho de forma ineficiente, alegando não ter condições de fazer o exame. No entanto, foi constatado que o homem de 35 anos possuía sinais visíveis de embriaguez.

Portanto, a Polícia Civil informou que o suspeito que dirigia a S10 foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool (2x), lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e posse de drogas para consumo próprio. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.