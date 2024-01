VÍDEO: Noiva capixaba chega de trator em casamento

Uma noiva capixaba resolveu inovar na chegada ao seu casamento. Em homenagem ao pai e ao irmão, que são apaixonados por veículos de grande porte, Renata Coutinho escolheu chegar ao próprio matrimônio de trator. A cerimônia aconteceu na Praia de Itapuã, em Vila Velha.

“Quando informei a data do casamento ao meu irmão, ele falou que me levaria de retroescavadeira, mas eu não levei a sério. Quando foi se aproximando [o dia do casamento] ele disse que ia enfeitar tudo para que eu fosse”, disse a noiva.

Veja o vídeo:

De acordo com Renata, que é técnica de enfermagem, o irmão é caminhoneiro e proprietário de uma empresa que vende materiais para construção, assim como o pai, que sempre trabalhou no ramo de obras.

Segundo a noiva, a decisão foi uma verdadeira surpresa para os demais familiares, e até para o noivo, Maxciel. “Só meus pais e meu irmão sabiam. O restante ficou supereufórico e empolgado. Meu noivo sabia da intenção, mas achou que não seria possível e ficou surpreso em como deu certo”, contou ela ao jornal A Gazeta.

“Acho que a grande mensagem que fica é que nós precisamos homenagear e fazer pelos nossos ainda em vida. Homenagear após a morte não vale a pena e fazer a felicidade de um irmão apaixonado pela profissão vale muito mais a pena do que as críticas que podem aparecer”, pontua Renata.