VÍDEO: Policial Militar de folga salva vida de bebê engasgada com leite

Na noite do último domingo (07), em um ato heroico, uma bebê de 55 dias foi salva por uma Policial Militar, após ter se engasgado e sufocado durante amamentação.

A soldado Sant’ana estava de folga em seu apartamento no bairro Santa Bárbara, em Cariacica, quando foi solicitada pela vizinha a prestar socorro à sua filha, uma bebê prematura que estava engasgada com leite.

Leia também: Superação! Advogada atropelada por motorista bêbado volta a correr

As câmeras de videomonitoramento do prédio registraram o momento tenso e emocionante. Enquanto Talita derramava lágrimas angustiada com a situação de desespero, a Soldado Santana aplicou com destreza a Manobra de Heimlich, desobstruindo as vias respiratórias da bebê engasgada com leite.

O vídeo do salvamento rapidamente se tornou viral, destacando a coragem e habilidade da Soldado Santana em agir de maneira decisiva em uma situação de emergência.

Este episódio reforça não apenas a importância dos serviços de segurança em nossa comunidade, mas também destaca a humanidade e o comprometimento dos profissionais, mesmo em seus dias de folga.