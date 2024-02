600 vagas em cursos técnicos gratuitos para alunos da rede estadual

O Senac Espírito Santo, em parceria com a Secretaria de Educação, está disponibilizando 600 vagas em cursos técnicos gratuitos para estudantes da Rede Estadual de Ensino capixaba. As inscrições vão até a próxima sexta-feira, 1º de março, às 23h59, pela internet. A previsão de início das aulas é 11 de março.



O público-alvo da iniciativa são alunos da 1º ou 2º série do Ensino Médio Regular ou da Educação de Jovens e Adultos (EJA). As vagas disponíveis estão distribuídas em qualificações nas áreas de Tecnologia, Administração, Logística, Recursos Humanos, Eventos e Turismo.

Oportunidades

Confira a distribuição das 600 vagas por quantidade e os cursos contemplados em cada Unidade do Senac.



Cachoeiro de Itapemirim

– Técnico em Guia de Turismo (25 vagas)



Linhares

– Técnico em Logística (90 vagas)

– Técnico em Desenvolvimento de Sistemas (60 vagas)

– Técnico em Guia de Turismo (90 vagas)



Vitória

– Técnico em Design de Interiores (25 vagas)

– Técnico em Informática para Internet (25 vagas)

– Técnico em Guia de Turismo (25 vagas)



Santa Teresa

– Técnico em Administração (50 vagas)

– Técnico em Eventos (25 vagas)

– Técnico em Recursos Humanos (25 vagas)



Serra

– Técnico em Recursos Humanos (60 vagas)



São Mateus

– Técnico em Recursos Humanos (25 vagas)



Venda Nova do Imigrante

– Técnico em Eventos (25 vagas)

– Técnico em Guia de Turismo (25 vagas)

– Técnico em Recursos Humanos (25 vagas)

Inscrições

As inscrições podem ser feitas via formulário on-line. Os inscritos passarão pelo processo de seleção da Secretaria de Educação que divulgará a lista de candidatos classificados no dia 4 de março. Sendo o período de matrícula formal entre os dias 5 e 7 de março, na Unidade de Ensino escolhida para a realização do curso.



Para mais informações, acesse o site: selecaoaluno.es.gov.br, escolha a opção “Sistema S” e confira os editais disponíveis, assim como o espaço reservado para efetuar a inscrição.