Ação da PF e Correios em Alegre prende homem por tráfico de drogas

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (07) um jovem de 26 anos por tráfico interestadual de drogas, no município de Alegre, no Caparaó capixaba.

A investigação teve início após a Coordenação de Segurança dos Correios, em parceria com a equipe K9 da Polícia Federal, identificar objeto postal vindo de Rondônia para o Espírito Santo com suspeita de conter droga.

Após autorização judicial para ação controlada, a PF passou a monitorar a encomenda até que fosse entregue ao destinatário, culminando na prisão em flagrante do investigado.

Na ocasião, foi apreendido pouco mais de meio quilo de cloridrato de cocaína, que estava acondicionado em uma fonte de computador utilizada para ocultar a droga.

Após apuração, portanto,foi identificado que o investigado já havia recebido outras seis encomendas semelhantes, oriundas do mesmo estado (RO), possivelmente contendo drogas utilizadas para abastecer o tráfico na cidade de Alegre.

Alias, a pena para o tráfico de drogas pode chegar a 15 anos de reclusão e multa.

Vale ressaltar, contudo, que a Polícia Federal mantem operação permanente com cães rastreadores de drogas e que durante o ano de 2023, com apoio dos Correios, a Polícia Federal interceptou e apreendeu diversos objetos postais que continham em seu interior substâncias ilícitas tais como maconha, LSD, ecstasy e outras drogas.

