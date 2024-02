Ação da PM resulta na apreensão de materiais para o tráfico no ES

Dois suspeitos, de 18 e 24 anos, foram detidos após serem vistos por policiais militares em uma escadaria no bairro São Benedito, em Vitória. De acordo com a Polícia Militar, diversos materiais usados no tráfico foram apreendidos neste sábado (3).

A PM informou que as equipes faziam patrulhamento pelo bairro, quando abordaram os dois suspeitos que estavam na Escadaria José Catarino de Oliveira.

No entanto, com a dupla, foram apreendidos 161 pedras de crack, 109 pinos de cocaína, dois papelotes de cocaína, dez kits com isqueiro, cigarro e uma pedra de crack em cada, outros dez kit com maconha e folhas de seda, seis unidades skank, três unidades de cocaína em escama, oito pedaços, 15 bolas de haxixe e R$556,20 em espécie.

Diante disso, os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a 1ª Delegacia Regional para registro.