Ação do Judiciário fortalece rede de proteção à criança no Caparaó

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) promoveu a 1ª Capacitação dos Conselheiros Tutelares dos municípios de Guaçuí e Divino de São Lourenço.

O evento, realizado na última sexta-feira (1), no fórum de Guaçuí, apresentou aos novos conselheiros a sistemática para acionar as demais instituições que compõem a rede de proteção dos direitos à criança e ao adolescente, fortalecendo assim o trabalho em rede.

A iniciativa foi da magistrada da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí, Drª Valquíria Tavares Mattos e do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Guaçuí.

O encontro contou com a participação da assistente social da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, Claudineia Soares Debona, que proferiu palestra sobre o tema: “Conselho Tutelar e Articulação com a rede”.

Também palestraram as comissárias Cláudia Tristão e Marília Boechat, que apresentaram o tópico “Atribuições do Conselho Tutelar”.

