Achou! Foragido da justiça é recapturado dentro de casa em Cachoeiro

Um homem, de 26 anos, foi recapturado dentro de uma casa na tarde da última quinta-feira (22), no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Militar, os militares realizavam patrulhamento no bairro, quando receberam informações de que o cidadão M. F. P. estava foragido dentro de sua casa na Rua Julita de Moraes da Silva, no bairro Zumbi.

Leia também: Polícia Militar apreende dois menores com drogas em Itapemirim

No entanto, quando os militares chegaram no endereço informado, encontraram um senhor em frente à residência. Então, os policiais perguntaram se ele conhecia o foragido, e ele respondeu que M. F. P. seria seu filho e que estaria no andar de cima da casa.

Os policiais pediram que o senhor chamasse seu filho e M. F. P. saiu de casa. Neste momento, foi verificado e constatado que M. F. P. estava foragido do sistema prisional.

Portanto, o preso foi encaminhado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) para que fossem tomadas as devidas providências.