Polícia Militar apreende dois menores com drogas em Itapemirim

Durante a noite dessa quarta-feira (21), as equipes de Força Tática da 9ª Cia, por meio de informações anônimas, seguiram até o bairro Campo Acima, em Itapemirim, para averiguar uma ocorrência de tráfico de drogas.

No local, os policiais observaram que três suspeitos estavam realizando a venda de substâncias entorpecentes escondidas atrás de um muro em uma casa abandonada, onde a cada momento, um deles pulava o muro e retornava para entregar o material ilícito ao comprador.

Os militares conseguiram abordar e identificar dois dos suspeitos, um de 17 e outro de 15 anos, e encontraram na posse deles a quantia de R$ 623,20, dois aparelhos celulares, uma bucha de maconha e três pedras de crack.

Também localizaram por cima do muro, onde os menores foram vistos pulando, um recipiente aberto com 31 pinos de cocaína, 34 pedras de crack e três tiras de maconha.

Os menores e os materiais foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Itapemirim.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.