Acidente grave entre caminhonete e caminhão mata uma pessoa na BR-262

Uma mulher morreu após a caminhonete em que ela estava bater na traseira de um caminhão na manhã desta terça-feira (27), no km 52,5 da BR-262, em Marechal Floriano.

De acordo com informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhonete Toyota Hilux bateu na traseira de um caminhão Mercedes Benz, que estava estacionada no acostamento, devido a uma pane mecânica ocorrida na madrugada.

Na colisão, a passageira da caminhonete não resistiu aos ferimentos e morreu no local, ficando presa às ferragens da caminhonete. Já o condutor foi socorrido com ferimentos.

As equipes do Corpo de Bombeiros e da PRF estão mobilizadas no local para atendimento da ocorrência. A PRF pede atenção aos motoristas que trafegam pela região, pois a pista está parcialmente interditada.