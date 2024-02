Acidente interdita totalmente BR-101 em Mimoso do Sul

Um acidente com um caminhão deixou a pista no km 443 da BR-101 totalmente interditada na manhã desta quinta-feira (1º), em Mimoso do Sul. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 4h13.

A PRF informou que por conta do acidente, a pista segue totalmente interditada para o fluxo de veículos. Equipes da Eco101 estão no local realizando os trabalhos e pedem que condutores tenham atenção. Não há informações sobre feridos.