Adolescentes são agredidas por homens no meio da rua em Cachoeiro

Duas adolescentes, uma de 16 anos e a outra de 17 anos, foram socorridas para o hospital após serem agredidas por dois homens no meio da rua, no bairro Costa e Silva, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais receberam uma denúncia de que duas mulheres estariam sendo agredidas na Rua José Marcondes de Souza.

No entanto, os militares foram ao local e fizeram contato com a vítima N. G. T, que relatou que estava com sua amiga L. B. L indo encontrar o ex-companheiro. No local, segundo ela, houve um desentendimento e saiu correndo, onde acabou tropeçando e caindo na rua.

Além disso, a N. G. T contou que foi agredida com socos e chutes por um homem, que não soube informar a identidade dele e não quis prestar maiores esclarecimentos aos militares. A amiga L. B. L. disse aos policiais que foi agredida por R. L. V. e que a amiga N. G. T agredida por W. C., que é ex-namorado de N. G. T. Aliás, disse que sua filha de 2 anos caiu de seus braços enquanto era agredida.

A vítima N. G. T foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA), e L. B. L. para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. A PM realizou buscas no local, mas os agressores não foram localizados no momento do fato.