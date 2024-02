PM apreende moto com restrição de furto e roubo em Jerônimo Monteiro

Na tarde desta quarta-feira (28), por volta das 16h02min, os policiais militares do 3º Batalhão durante patrulhamento em Jerônimo Monteiro apreenderam uma motocicleta com indícios de clonagem e também restrições de furto ou roubo. Uma mulher de 19 anos foi detida na ação.

Os policiais foram informados que teria uma moto, modelo CG150 de cor vermelha, com indicação de clonagem rodando no município, sendo esta avistada em frente a uma loja de calçados, no centro do município.

Durante as verificações os militares constataram que o chassi estava adulterado e as placas seriam de outra motocicleta do mesmo ano e modelo. O chassi original constataram que a placa original, do estado do Paraná, apresentava restrição de furto ou roubo.

Uma mulher de 19 anos se apresentou aos militares como proprietária do veiculo. Disse que estava trabalhando e que a moto foi adquirida pelo marido à dois anos.

Diante dos fatos a moto foi removida ao pátio credenciado do Detran e a mulher encaminhada à 6ª Delegacia Regional de Alegre para esclarecimentos.