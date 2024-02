Agersa prepara concurso público para provimento de cargos efetivos

A Agersa – Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim -, está preparando concurso público. A seleção vai preencher quatro vagas, além da formação de cadastro de reserva. No entanto, as oportunidades são destinadas a cargos de provimento efetivo, contemplando profissionais de nível médio e superior.

As vagas oferecidas incluem 01 vaga para o cargo de Auxiliar de Ouvidoria (nível médio), 01 vaga para o cargo de Engenheiro Civil (nível superior) e 02 vagas para o cargo de Especialista em Regulação de Transporte (nível superior).

Os vencimentos mensais e a jornada de trabalho para os cargos são os seguintes: Auxiliar de Ouvidoria (30h/s); R$ 1.670,80; Engenheiro Civil (30h/s), R$ 3.898,83; e Especialista em Regulação de Transporte (30h/s), R$ 3.898,83.

Segundo a Lei Municipal n° 7.237/2015, que institui o Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira dos servidores públicos municipais da Agersa, durante o tempo de carreira. Os nomeados terão direito à progressão funcional, adicional por tempo de serviço (Quinquênio), Férias Prêmio/Gratificação assiduidade (Decênio), além de Gratificação de Especialização Acadêmica para os cargos de nível superior.

Concurso público da Agersa

No entanto, o servidor empossado também fará jus a auxílio-alimentação no valor atual de R$ 700,00 mensais. Tudo conforme Lei Municipal n° 5.828/2006 e Lei Municipal n° 7.938/2022.

A expectativa é que o edital seja publicado ainda no primeiro semestre de 2024. Portanto, abrindo caminho para os interessados se prepararem para as etapas do concurso.

Vanderley Teodoro da Silva, diretor-presidente da Agersa, ressalta a importância desse concurso público. Segundo ele, portanto, vai fortalecer o quadro de profissionais da agência reguladora. “Estamos empenhados em fortalecer nossa equipe para garantir a eficiência e qualidade na regulação dos serviços públicos delegados. Este concurso é uma oportunidade para profissionais comprometidos se juntarem a nós nessa missão”, afirma.

Com a iniciativa, a Agersa busca promover a excelência nos serviços públicos delegados. Portanto, vai contribuir para o desenvolvimento sustentável e bem-estar da população de Cachoeiro de Itapemirim.