Câmara de Cachoeiro divulga classificados para estágio remunerado

A Câmara de Cachoeiro de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim divulgou nesta quarta-feira (28), os classificados para o estágio remunerado de 2024.

Dezesseis estudantes cachoeirenses, de ensino médio e superior, já podem trazer na próxima semana a documentação necessária para assinar os contratos e começar a estagiar no Legislativo. A comissão responsável finalizou todas as etapas do processo seletivo 001/2024 e está disponível no site da Câmara a lista de aprovados e classificados como suplentes, bem como data e horário para entrega dos papéis.

Confira o RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO — CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

“Entregamos à sociedade cachoeirense um processo seletivo transparente e justo, e estamos muito felizes em receber estes jovens que, com certeza, contribuirão muito com o trabalho do legislativo. Agradeço a todos os envolvidos pela dedicação nesta tarefa e a todos os vereadores e à população pela confiança em nossa gestão”, comemora Brás Zagotto (Podemos), presidente da Casa.

Diogo Lube (PP), membro da comissão que conduziu o certame, destacou, além da lisura do processo, a ênfase na inclusão: “abrimos vagas para pessoas com deficiência e dentro do espectro autista, algo que ainda não vemos com tanta frequência em outros processos eletivos. Acreditamos que isto ajudará a Câmara a se tornar ainda mais humana e acessível a todos. O estágio é uma ferramenta de aprendizado para o estudante, mas creio que estes jovens também terão muito a ensinar a todos nós”.

Sobre estágio

Para estudantes de nível superior, foram ofertadas as seguintes vagas: uma para Ciências Contábeis, três para Direito, uma para Administração e três para cursos de Licenciatura. Foram abertas, ainda, cinco vagas para estudantes de Ensino Médio básico e três vagas para Ensino Médio com curso de Informática de, no mínimo 120 horas, em conclusão ou que tenha sido concluído até um ano anterior.

O estágio terá duração máxima de dois anos a partir da data de homologação. A carga horária é de seis horas diárias para nível superior e cinco horas para nível médio. Os estagiários terão as atribuições de efetuar estudos e pesquisas referentes à sua área de atuação, colaborar para o desempenho das atividades da unidade organizacional, cumprir com as obrigações, deveres e horários e realizar outras tarefas correlatas.

Com Bolsa estágio de R$ 969,93, mais auxílio-transporte e tíquete-alimentação no valor de R$ 601,50, o certame atraiu um expressivo número de inscritos: 197. Desse total, as inscrições se dividiram em: 113 de ensino médio básico; 14 de ensino médio com curso de informática avançada; 03 de ensino médio vaga PCD; 12 nos cursos superiores de licenciatura; 09 de Administração; 11 de Ciências Contábeis; 30 de Direito e ainda outros 05 não informados no edital.

Para o presidente da Casa, vereador Brás Zagotto (Podemos), a grande procura se deu graças aos benefícios oferecidos. “Na Câmara de Cachoeiro adotamos uma política de valorização dos servidores e os estagiários são uma parte importante do nosso trabalho. Eles desempenham um papel fundamental e também merecem reconhecimento. Além da bolsa estágio e do auxílio-transporte, no início desse ano começamos a pagar também o tíquete-alimentação de R$ 601,50. esse valor é referente à metade do valor que os outros servidores da Casa recebem”.