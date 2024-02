Ailton Vein confirma pré-candidatura à prefeitura de Ibitirama

Ailton da Costa Silva, popularmente conhecido como Ailton Vein (PSDB), foi eleito prefeito de Ibitirama, em eleição suplementar realizada em 2022. As eleições ocorreram após o prefeito Paulo Lemos Barbosa perder o mandato.

À frente da Prefeitura há pouco mais de dois anos, Ailton deseja a reeleição para continuar a desenvolver o trabalho que tem sido realizado em prol da cidade.

“Como pré-candidato à reeleição em Ibitirama, entendo a importância crucial de continuar a desenvolver o trabalho que tem sido realizado em prol da nossa cidade. O progresso e o bem-estar dos cidadãos dependem diretamente da dedicação e eficiência das ações realizadas pelo governo local”, ressalta Ailton.

PSB aposta em ex-prefeito

Já o PSB aposta em Reginaldo Simão de Sousa como pré-candidato do partido no município. Reginaldo já teve quatro mandatos, sendo um de vereador, dois de vice-prefeito e um como prefeito entre os anos de 2017 a 2020. Segundo o mesmo, possui um grupo político que aposta em seu nome.

“Hoje coloco meu nome para disputar as eleições desse ano, porque temos um grupo político e dialogamos muito no decorrer dos últimos anos, e o grupo indicou meu nome, porque entende que hoje eu seria uma boa opção para estar à frente da administração municipal”, disse o funcionário público estadual.

No período em que governou Ibitirama, Reginaldo menciona que enfrentou diversas dificuldades, entre elas a crise sanitária da febre-amarela, a maior enchente já registrada no município, a pandemia da Covid-19 e também a baixa arrecadação.

Progressistas lançam Romildo Pité

O Progressista Romildo Clair, mais conhecido como Romildo Pité, também já confirmou sua pré-candidatura. O empresário, produtor rural e professor de formação afirma que seu sonho é fazer uma transformação completa no município de Ibitirama.

“Meu sonho é fazer uma transformação, não só na agricultura, mas também na saúde, dar mais para quem tem menos. Sou professor de formação, quero fazer uma grande transformação na educação, eu sei que dá para fazer, basta ter vontade política, e nós vamos reconstruir Ibitirama, esse é meu sonho, a palavra é reconstrução, que Ibitirama precisa de uma grande reconstrução, de um prefeito com um pulso firme, e o meu sonho de ser prefeito é para transformar a vida das pessoas. Tudo precisa de planejamento. Ibitirama precisa de um prefeito comprometido com a mudança e disposto a fazer melhorias em todas as áreas da prefeitura”, frisa Clair.

“Hoje me sinto preparado para administrar novamente a prefeitura, para realizar todos os projetos que Ibitirama merece e que, por motivos já mencionados, não foram possíveis de serem executados anteriormente, por isso meu nome está à disposição para disputar as eleições de 2024”, frisa Reginaldo.

Extrema-direita lança candidato

Outro nome que já se colocou como pré-candidato na cidade, com pouco mais de 11 mil habitantes, é o Cirurgião Dentista, Dr Hugo, mais conhecido como “Huguinho”. Filiado ao partido de extrema-direita (PL), segundo o mesmo, já conta com o apoio do Partido da Mulher Brasileira (PMB).

Apesar de nunca ter atuado na área pública, “Huguinho” é filho do ex-presidente da Câmara, por dois mandatos, Hugo Bernardo, e se coloca como pré-candidato para uma renovação na política.

“Coloco o meu nome como a proposta da renovação da política de Ibitirama. Desenvolvendo as funções sociais da cidade e garantindo o bem-estar dos habitantes. Intermediar politicamente com outras esferas do poder, sempre com o intuito de beneficiar a população local. Eu vejo a atual administração com a ineficiência, em falta de propostas, planejamento e deixando assim a população sem os principais serviços básicos como saúde, educação, estrada entre outros”, ressalta Dr. Hugo