João Paulo com o pé no Republicanos e Márcio Lemos enfrentando dilema

O prefeito de Castelo, João Paulo Silva Nali (PRD), confirmou sua ida para o Republicanos. Segundo ele, após muitos anos no PTB e com as dificuldades antes da fusão com o Patriotas, buscou com o partido um caminho dentro da ideologia política que seguem.

“Eu fiquei muitos anos no PTB e, com as dificuldades antes da fusão com o Patriotas, buscamos um caminho dentro da ideologia política que seguimos. Por isso, tudo indica que iremos para o Republicanos. Após a fusão, mantivemos a proximidade com o PRD e com o Deputado Marcelo Santos”, afirma João Paulo.

Leia Também: Paulinho Minetti com esperança e oposição se articulando em Venda Nova

Outro pré-candidato que já colocou seu nome para a disputa eleitoral é o ex-vereador Márcio Lemos (Podemos). Márcio afirmou que está conversando com vários partidos para construir uma frente para viabilizar um candidato que vá trabalhar um projeto para Castelo.

“Estamos conversando com vários partidos para construir uma frente de viabilizar um candidato que vá trabalhar um projeto para Castelo. Um projeto de unidade e não o que tem ocorrido em Castelo, com esse individualismo e autoritarismo que estamos vendo na gestão do João Paulo. Uma vez que o gestor, com tantos recursos, uma receita que praticamente dobrou, não está conseguindo dar o resultado necessário que o município de Castelo precisa. João Paulo isolou o município de Castelo de recursos estaduais e federais”, disse Lemos.

Contas não prestadas

Márcio Dalcin Lemos enfrenta um dilema nos bastidores. Por mais que o mesmo afirma ser pré-candidato, uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TER-ES) invalida, neste momento, essa possibilidade.

Em 2022, Márcio se inscreveu como candidato a deputado estadual, também pelo Podemos, mas não disputou as eleições, renunciando à candidatura. A não prestação de contas o deixou inelegível. Segundo informado por Márcio, o mesmo já realizou a prestação de contas e guarda uma decisão da justiça. O mesmo segue confiante que o caso será revisto e poderá disputar as eleições deste ano.

Terceira via em Castelo

Uma terceira via em Castelo é o nome de André DellOrto Casagrande, comerciante da cidade e historiador, André confirmou sua pré-candidatura pelo Partido dos Trabalhadores (PT), juntamente com o apoio da federação, PV e PC do B.

“Minha candidatura é fruto de um projeto coletivo e participativo de governo. O atual quadro de isolamento político do nosso município ao nível federal e estadual, que nos tem gerado uma estagnação econômica, também contribui para o lançamento do meu nome. O projeto central é o rompimento deste isolamento” disse André.

André ainda frisa que está aberto ao diálogo com todas as forças políticas municipais.

“Estamos abertos a dialogar com todas as forças políticas municipais que estejam dispostas a contribuir com o fim desse gravíssimo problema. Essa tarefa não é função de uma só pessoa, tem de ser resultado de um esforço coletivo de quem quer o melhor para o futuro de nosso município”, afirma o comerciante.