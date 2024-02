Americanas abre mais de 6 mil vagas temporárias em todo o país; veja como participar

A Americanas está contratando mais de 6.000 profissionais temporários para reforçar sua operação de Páscoa. A varejista é uma das maiores vendedoras de ovos de chocolate do país.

Desse total, 75 vagas são para atuação em lojas no Espírito Santo, distribuídas pelas cidades de Vitória, Aracruz, Cachoeiro De Itapemirim, Cariacica, Guarapari, Linhares, Marataízes, Nova Venécia, São Mateus, Serra e Vila Velha.

As inscrições vão até 15 de março e podem ser feitas neste link.

O processo seletivo acontece de forma online e presencial. Além de salário compatível com o mercado, os contratados receberão benefícios como vale-transporte, vale-refeição e seguro de vida.

As oportunidades não exigem experiência prévia e os interessados devem ter disponibilidade para trabalhar entre fevereiro e abril.

Após a contratação, todos os temporários passarão por treinamentos, integração e ambientação nas unidades de trabalho lideradas por um time experiente que conduzirá diariamente a operação do varejo.

A Americanas diz que está em busca de pessoas com idade a partir de 18 anos, ensino médio completo e perfil dinâmico, ágil e resiliente para atuar como operador de loja.

Entre as atividades estão o atendimento ao cliente, operação de caixa, organização de itens nas gôndolas, parreiras de ovos de Páscoa e suporte à operação de retirada, na loja, de pedidos feitos pelo site e app da Americanas.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.