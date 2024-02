Aposentados e pensionistas do IPAJM: é hora do Recadastramento 2024

O Recadastramento de 2024 dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Estado (IPAJM) começou nessa quinta-feira (1º).

O processo tem duas etapas obrigatórias, a presencial, que deve ser feita numa das agências do Banestes, e a atualização de dados cadastrais, no site www.ipajm.es.gov.br. Os beneficiários aniversariantes de janeiro a abril serão os primeiros a fazer o procedimento.



São três períodos, no total, divididos com base nos meses de aniversário do aposentado e/ou pensionista, conforme mostra a tabela acima. O coordenador do Recadastramento do Instituto, Gabriel Duque, orienta quanto à necessidade de ficar atento a esses prazos.

Leia também: Sejus abre processo seletivo para Monitor de Ressocialização

“Atenção ao seu período, beneficiário! Acompanhe de perto e não perca o momento certo de fazer o procedimento. Para garantir a manutenção do pagamento do benefício as duas etapas do recadastramento precisam ser concluídas”, enfatizou o coordenador.

Exemplificando, se João (nome fictício) é aniversariante de março, ele terá até abril para se recadastrar. Maria (nome fictício) faz aniversário no mês de maio, e, por isso, pertence ao segundo período.

O beneficiário tem de maio até o último dia de agosto para fazer a sua prova de vida e a atualização cadastral. Já Bernardo (nome fictício) e Julia (nome fictício) são aniversariantes dos meses de outubro e novembro, respectivamente. Eles são do terceiro grupo e terão de setembro a dezembro para proceder com o recadastramento.

Prova de Vida

Para fazer a Prova de Vida basta comparecer a qualquer agência do Banestes – distribuídas por todo o Espírito Santo – portando documentos de identificação com foto – como carteira de identidade ou motorista – e CPF. Não é necessário levar cópias de documentos para deixar na agência. Na ocasião da Prova de Vida, o beneficiário apresentará ao atendente os documentos originais.

Confira aqui a agência mais próxima de sua residência.

Atualização Cadastral

A atualização de dados cadastrais deve ser realizada no site do IPAJM www.ipajm.es.gov.br, dentro do banner do Recadastramento.

No conteúdo desse banner, há um ícone vermelho e em destaque intitulado “CLIQUE AQUI”, como mostra a imagem A abaixo. Clicando nesse item o beneficiário será direcionado à página (imagem B) onde procederá com a atualização cadastral.

Casos específicos

Aposentados e pensionistas que moram fora do estado do Espírito Santo devem fazer a etapa de prova de vida por meio de formulário específico (clique aqui) . O beneficiário incapaz e impossibilitado de se locomover até uma agência do Banestes também procederá com a prova de vida por formulário específico (clique aqui) seguindo as orientações da Portaria do Recadastramento/2024, a de nº 13-R.

Os formulários citados, bem como documentação constante na normativa, deverão ser enviados, preferencialmente, via sistema e-Docs (www.acessocidadao.es.gov.br) ou na impossibilidade, entregues na Central de Atendimento do IPAJM, ou ainda, enviados por correspondência. Leia a Portaria nº 13-R que dispõe das normas e diretrizes do Recadastramento de 2024 e entenda todos esses detalhes.

Serviço:

Recadastramento de 2024 do IPAJM: duas etapas obrigatórias, presencial no Banestes e atualização cadastral, no site do IPAJM,

Aposentados e pensionistas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública e do Ministério Público, abrangidos pela Lei Complementar nº 282/2004, e os militares da Reserva, os Reformados e os pensionistas de militares, abrangidos pela Lei Complementar nº 943/2020;

Dúvidas? (27) 3201-3180;

Perguntas e respostas, clique aqui !;

!; Portaria nº13-R do Recadastramento/2024. Leia aqui na íntegra!.

Informações aos beneficiários – (27) 3201-3180.