AQUINOTICIAS.COM atinge mais de 13,5 milhões de visualizações em janeiro

O AQUINOTICIAS.COM começou 2024 reafirmando seu compromisso, ética e transparência, e o resultado veio na sequência. O portal atingiu mais 13,5 milhões impressões/visualizações somente no mês de janeiro.

Além das principais notícias da região Sul Capixaba, o portal de notícias está investindo também em conteúdos no formato de vídeo, como o podcast AQUIPod. Aliás, a aposta também tem gerado bons resultados.

Contudo, as redes sociais do AQUINOTICIAS.COM foram as que mais contribuíram para esses números. No Instagram, foram mais de 5 milhões de impressões. Já no Facebook foram mais de 500 mil impressões. No Youtube foram mais de 5,4 mil visualizações nas publicações do mês.

No entanto, no Google, o portal também se destaca. Foram mais de 1,5 milhão de impressões nas pesquisas e quase 6 milhões no Discover, ferramenta de notícias da plataforma de buscas.

Aliás, o portal busca constantemente atender as necessidades dos leitores e tem como meta divulgar o turismo da região, reforçando o compromisso em buscar alternativas contribuir com o desenvolvimento econômico do Sul do Estado.

O AQUINOTICIAS.COM integra o Grupo Folha do Caparaó (GFC), que completa 20 anos em 2024. “Esses números são fruto da dedicação de nossa equipe. Priorizamos os conteúdos para todas as plataformas, buscando sempre levar a informação com seriedade e transparência para o Sul do Espírito Santo. Estamos celebrando nossos 20 anos de história e começamos 2024 mostrando nosso crescimento e nossa dedicação para divulgar nossa região”, comenta o diretor do GFC, Elias Carvalho.

O alcance de janeiro garante o AQUINOTICIAS.COM entre os maiores veículos de comunicação do Espírito Santo, e como o principal portal de notícias do Sul do Espírito Santo.