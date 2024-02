Artesanato capixaba será destaque na Feira do Empreendedor, em Ubu

A graciosidade do artesanato produzido à mão por capixabas da região Sul do Estado será destaque no Festival Arte com Moqueca e Feira do Empreendedor, que acontece de sexta-feira (23) a domingo (25), no balneário de Ubu, em Anchieta. Aliás, o evento vai reunir mais de 40 expositores, sendo 26 artesãos.

Tassel decorativo, jogos americanos e peças de vestuário em crochê, painel de macramê e muitos outros produtos estão à venda no local. Aliás, artesã em arte têxtil e plástica, Malu Sabino trabalha com macramês integrados a peças naturais e orgânicas.

Leia também: Data definida! Confira local e os dias do Liquida Anchieta 2024

No entanto, além da beleza contida na arte em macramê, as pessoas encontrarão em seu stand elementos naturais, como: sementes, palhas, cascas, madeira, cerâmica, entre outros, com preços a partir de R$30. Aliás, as mandalas da artista fazem sucesso com o público e estarão disponíveis no evento.

Artesanato capixaba

A ‘Sereia de conchas’ (@sereiadeconchas2023), grupo formado por cinco estudantes do curso de biojoias do Ifes campus Piúma, cidade onde residem, também vão expor seus produtos no evento. Portanto, são colares, anéis, pulseiras e brincos feitos com escamas de peixes, conchas, búzios e outros materiais. Além disso, os visitantes vão encontrar ainda artesanatos e bijouterias, com preços a partir de R$5. Biojoias são acessórios desenvolvidos a partir de materiais orgânicos encontrados na natureza. “Vamos apresentar os encantos do artesanato piumense. Aliás, nossa meta é manter viva essa tradição”, declara a artesã Kátia Betânia Silva de Sousa.

Lis Bravim, idealizadora e organizadora do evento, revela que os empreendedores estão empolgados com a oportunidade de apresentar seus produtos e com o faturamento que a feira pós-carnaval vai render. “As expectativas são as maiores possíveis. Aliás, nossos artesãos oferecem um mix de produtos que unem preço, beleza e qualidade e que, com certeza, vão fazer sucesso com o público”.

Agenda cultural

Contudo, a organização do evento preparou ainda uma programação cultural bem animada, com shows ao vivo, dança e até desfile infantil, com entrada gratuita. Portanto, entre as atrações, o grupo folclórico de dança portuguesa “Os Brandarinos” e shows do Trio Rádio Ativa e dos cantores Enedino Gomes e Samir Carin & Banda.

Serviço

1º Festival Arte com Moqueca e Feira do Empreendedor de Ubu

Data: 23 a 25 de fevereiro

Local: Praça da Sereia, em Ubu, Anchieta

Entrada gratuita

Classificação livre

Programação

23/02 (sexta-feira)

18h – Abertura da Feira

19h – Abertura oficial do evento

20h – Apresentação Cultural – Grupo Os brandarinos

21h – Apresentação Musical – Trio Rádio Ativa

22h30 Encerramento da feira

24h – Encerramento do evento

24/02 (sábado)

16h – Abertura da Feira

18h Desfile Infantil- Portal Feito Criança

19h30 – Apresentação Musical – cantor Enedino

21h – Apresentação Musical – Samir Carin & Banda

23h – Encerramento da Feira

1h – Encerramento do Evento

24/02 (domingo)

7h – Caminhada Ecológica – Markapasso Caminhadas

10h – Acolhida dos atletas (sorteio de brindes – músicas)

15h – Encerramento do evento