Data definida! Confira local e os dias do Liquida Anchieta 2024

Em março o município sedia mais uma edição do Liquida Anchieta. Uma reunião realizada ontem (20) entre a Secretaria Municipal de Turismo e comerciantes locais definiu detalhes do evento, que este ano estará na 17º edição.

Com data marcada para acontecer entre 28 e 30 de março, o evento promete agitar a cidade com três dias repletos de promoções, gastronomia e entretenimento.

O local escolhido para sediar a edição 2024 será o Estacionamento Pavilhão do Empreendedor Zei Vetoraci. O local proporciona fácil acesso e comodidade aos participantes.

O Liquida Anchieta tornou-se uma tradição na cidade, oferecendo oportunidades únicas para compras com descontos imperdíveis.

