Atendimentos de serviços sociais da Secretaria de Saúde em novos endereços

Nesta segunda-feira (19), a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro implementará mudanças nos locais de funcionamento de seus serviços sociais, que, hoje, são realizados na sede da pasta.

O novo local será a Unidade Básica de Saúde (UBS) “Dr. Adonai Machado Albuquerque, consultório 1, situada na avenida Ubaldo Caetano Gonçalves, bairro Ibitiquara (próximo ao antigo Detran).

Além disso, a Semus destaca, também, que os atendimentos do Programa Municipal de Fornecimento de Fraldas Descartáveis passarão a ser realizados na Farmácia Municipal, localizada na rua Antônio Pedro Carleto, bairro Vila Rica, das 7h às 13h.

