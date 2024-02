Atitudes conscientes podem evitar casos de dengue em Cachoeiro; veja

A prevenção da dengue está relacionada a uma série de atitudes conscientes no dia a dia, incluindo a utilização correta dos serviços de saneamento. Todo cidadão precisa fazer a sua parte para conter o avanço da doença, que, somente neste ano, já contaminou mais de 550 mil pessoas no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. No Espírito Santo, foram 19.088 notificações até agora, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Em Cachoeiro de Itapemirim, a BRK inicia uma campanha interna e promove uma palestra para conscientizar os funcionários nesta quinta-feira, dia 22. Além disso, disponibiliza para a população a página www.busqueporprevencao.com.br, onde reúne orientações que ajudam a reduzir os riscos de contaminação pelo mosquito Aedes aegypti.

O principal alerta, segundo o coordenador de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente (QSSMA) da BRK em Cachoeiro, Paulo Breda, é eliminar água parada em casa, já que o mosquito transmissor se desenvolve em água suja ou limpa. “Acabar com os locais que podem servir de criadouros é a forma mais eficiente de frear o avanço da doença. É importante manter as caixas d’água bem fechadas, dar descarga semanalmente em vasos sanitários sem uso, e cuidar para que as calhas estejam limpas e desimpedidas de folhas ou resíduos que atrapalhem a passagem da água de chuva”, recomenda.

Paulo Breda ressalta que os cuidados precisam se estender ao longo do ano, independentemente da estação. “Embora o período chuvoso exija ainda mais atenção em função do acúmulo de água em locais que ficam expostos, seja nos quintais das casas, nos terrenos baldios ou nas próprias vias públicas, as ações de prevenção devem nos acompanhar o tempo todo”, afirma.

Algumas dicas para prevenir casos de dengue:

Tampe e lave semanalmente recipientes com água

Cubra pratinhos de vasos de planta com areia ou lave uma vez por semana

Limpe e trate piscinas com produtos químicos adequados

Não deixe água acumulada em lajes e pisos

Feche bem as caixas d’água e proteja saídas com tela

Deixe as calhas sempre limpas

Proteja os ralos sem vedação com tela

Limpe a bandeja do ar-condicionado

Não faça estoque de água em baldes ou galões

Guarde garrafas vazias secas com a boca virada para baixo

Pneus devem permanecer secos e cobertos