Atleta capixaba de taekwondo vai disputar Olimpíada de Paris 2024

O atleta capixaba Pedro Alves representará o Brasil na categoria por equipes mistas do taekwondo na Olimpíada de Paris 2024. Integrante do clube Two Brothers Team, o atleta conquistou a vaga ao garantir a medalha de bronze na etapa final da Copa do Mundo, realizada em dezembro, em Wuxi, na China, junto aos outros quatro lutadores da equipe.

Pedro Alves é um dos contemplados no atual edital do programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Assim, a confirmação do atleta capixaba para representar o País foi anunciada na última sexta-feira (02) pelo clube Two Brothers Team.

Contudo, o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, parabenizou o atleta pela conquista e a dedicação envolvida. Para ele, essa também é uma oportunidade de mostrar a força do esporte capixaba.

“A conquista da vaga olímpica representa a realização de um sonho e também a oportunidade de levar o nome do Espírito Santo a um evento de grande magnitude. Pedro (Alves) é mais um bolsista da Sesport que vai disputar a Olimpíada, além da Deborah Medrado e Sofia Madeira, ambas da ginástica rítmica. Parabéns, Pedro, pelo feito e por toda a dedicação. Estamos na torcida!”, disse Nunes.

Onde nasceu?

Nascido no município da Serra, o capixaba reside atualmente em São Caetano do Sul, em São Paulo, onde realiza os treinamentos com o clube. Aliás, o lutador compete na categoria +87kg e vem se destacando na modalidade nos últimos anos. Em agosto de 2023, ele conquistou o título de campeão brasileiro CBTKD, em Fortaleza, Ceará.

Aliás, a Olimpíada de Paris será entre os dias 26 de julho e 11 de agosto, na França. As disputas no taekwondo terão início no dia 07 de agosto e seguem até o dia 10 do mesmo mês, em uma arena montada no Grand Palais. Na categoria por equipes mistas, haverá apenas uma competição de demonstração, sem contar para o quadro de medalhas.

Bolsa Atleta

Sobretudo, o Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados. Com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).