Aulas suspensas em escola de Ibatiba devido às fortes chuvas

A Prefeitura de Ibatiba comunicou a suspensão das aulas em uma escola do município, devido às fortes chuvas que atingem a região. O comunicado foi feito através das redes sociais e a escola em questão é a Escola Municipal Marlene Rodrigues Avila.

De acordo com a Prefeitura, o motivo da suspensão das aulas foi o grande volume de chuva que atingiu o município de ontem (terça-feira) para hoje. Segundo a Defesa Civil de Ibatiba o retorno escolar será avaliado conforme a situação das chuvas ao longo do dia.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, nas últimas 24 horas choveu cerca de 100 milímetros no município. O é volume considerado alto. Tentamos mais informações sobre os cuidados para as próximas horas e também mais detalhes dos estragos causados pelas chuvas na cidade, todavia seguimos aguardando o retorno do Coordenador da Defesa Civil.

O número da Defesa Civil de Ibatiba, em caso de emergência, é: (28) 999557763.