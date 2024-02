Chuvas: trecho em Iúna é interditado após queda de barreira

Na manhã desta quarta-feira (21) houve deslizamento de barreira em uma via do município de Iúna. Após o alto volume de chuvas na região, uma encosta caiu na Rodovia Cel. Leôncio Vieira Resende, bairro Niterói. Árvores também caíram na hora do deslizamento, o que deixou parte da pista interditada. A Prefeitura de Iúna pediu a compreensão e cuidado dos motoristas que passam pelo local.

De acordo com a Defesa Civil do município, a equipe está trabalhando no local e até às 14:00 de hoje a via será totalmente liberada. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Iúna, Filipe Mariano, até o momento a cidade está em classificação de risco moderado. A orientação é para que as famílias que moram em áreas próximas a rios ou encostas fiquem atentas.

Ainda de acordo com o coordenador da Defesa Civil, o volume do rio principal da cidade está dentro do limite e não há motivos para grandes preocupações. Qualquer dúvida ou necessidade, entrar em contato direto com a Defesa Civil do município. Telefone: (28) 99940-5094.