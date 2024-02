Barata morde? Empresário acorda com o rosto ‘irreconhecível’ e intriga web

O empresário Gustavo Henrique, de 20 anos, intrigou a web nesta semana e o motivo também pode te surpreender. O jovem acordou com o rosto irreconhecível e internautas cogitaram que a causa podia ser uma “mordida de barata”. Mas, barata morde?

“Meus olhos estavam ardendo muito, muito inchados, lacrimejando bastante. Não sei o que pode ter acontecido”, disse em um vídeo no seu perfil do TikTok, que já conta com mais de 12 milhões de visualizações.

Durante a madrugada da última terça-feira (6), ele sentiu um incômodo na região dos olhos, mas ignorou porque estava com sono. A surpresa, então, só veio quando ele finalmente acordou e se viu no espelho.

Toda a região dos olhos de Gustavo estava inchada e com uma tonalidade amarelada. Segundo ele, os olhos estavam bastante irritados e lacrimejando o tempo todo. No segundo dia, o aspecto de hematoma tomou conta da região.

Foi então que, nos comentários, muitos internautas levantaram a hipótese de uma “mordida de barata”. Ao que o influenciador respondeu: “Nem sabia que barata mordia. Realmente foi dormir sem essas manhas e acordei com isso. Fiz uma consulta básica e não foi nenhum bicho, mas tem que esperar outros resultados pra saber o que aconteceu. Qualquer atualização, eu mostro”, disse.

Afinal, barata morde?

A resposta para essa pergunta é sim, barata morde. Na verdade, não é bem uma mordida e, sim, uma picada. E, segundo estudos realizados em laboratórios, a força da sua mordida (picada) equivale a 50 vezes o peso do seu corpo. Isso significa que suas mandíbulas são incrivelmente fortes.