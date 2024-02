Batida entre carretas deixa pista interditada na ES 482 em Cachoeiro

Uma batida envolvendo duas carretas deixou a Rodovia ES 482 interditada na tarde desta segunda-feira (26), na altura do distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim.

Em vídeos registrados por motoristas que passavam pelo local, mostra que uma das carretas transportava chapas de granito. Pela força da batida, a cabine de uma das carretas ficou completamente destruída e a carga espalhada na pista.

Motoristas relataram que para seguir pelo trecho, é preciso ter bastante atenção pois o tráfego de veículo está funcionado somente em uma pista. Não há informações oficiais de feridos.

A Polícia Militar informou que a ocorrência está em andamento. Mais informações em instantes.

