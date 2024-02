Bispo de Cachoeiro toma posse na Diocese de Caratinga

Dom Juarez Delorto Secco tomou posse, neste sábado (17 de fevereiro), como o sétimo bispo da Diocese de Caratinga. A cerimônia aconteceu na Catedral de São João Batista, no Centro. Dom Juarez, nascido em Cachoeiro, foi escolhido para a função pelo Papa Francisco em dezembro de 2023. Anteriormente, ele foi bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro (RJ).

Juarez assumiu no lugar de Dom Emanuel Messias de Oliveira, que permaneceu por 13 anos à frente da diocese de Caratinga. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Regional Leste 1, enviou agradecimentos a Dom Emanuel e saudação a Dom Juarez pela nova missão.

“Temos a certeza de que desempenhará com zelo e amor de Pastor a missão que agora lhe é confiada pelo Santo Padre na centenária e bela diocese mineira.

Rogamos a intercessão de São João Batista, padroeiro diocesano de Caratinga, para que o ministério de Dom Juarez seja fecundo, feliz e fonte de graças para o rebanho que o Senhor lhe confia.”

Dom Juarez nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, em 04 de Julho de 1970. Formado em Filosofia e Teologia é também bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Cachoeiro do Itapemirim (FDCI). Possui especialização em Processo Matrimonial Canônico pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e também em Formação de Educadores, promovido em convênio com a Escola de Formadores da Organização dos Seminários e Institutos do Brasil (Osib – SC), com sede em Florianópolis (SC).

O assessor de comunicação da diocese de Caratinga, Padre Dione, explicou que Caratinga está em festa por receber o novo bispo. “Vale a pena destacar a presença dos 27 bispos que estiveram presentes e participaram da cerimônia. Dentre estes, destacam-se as presenças do Arcebispo Metropolitano de Mariana, Dom Airton José dos Santos, que presidiu a cerimônia de posse. Contamos também com a presença do cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, que acolhia até então o Dom Juarez como bispo auxiliar na Arquidiocese do Rio de Janeiro”.

Estiveram presentes também, em caravana vinda da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, o bispo diocesano Dom Luiz Fernando Lisboa CP e os padres: Enildo Genésio de Souza, Josimar Pirovani, Bruno Sá Rangel, Sebastião Lopes, Sebastião Nogueira, Paulo Sérgio Mourão, Genivaldo Laquini, Carlos Renato Carvalho, Carlos Renato Carriço, Marconi Andrade, Olímpio Sobrinho, Gracione Augusto Alves e Fábio Santos. Seminaristas, leigos, familiares e amigos também compuseram a comitiva que saiu na manhã de sábado (17), dia da posse, em 3 ônibus, 2 motorhomes e, aproximadamente, 20 carros.

