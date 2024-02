Bloco Balança Penha e MUG animam o especial de carnaval do Festival Parque Aberto

O clima é de carnaval na edição do Festival Parque Aberto deste domingo (18). O bloco Balança Penha e a escola de samba Mocidade Unida da Glória (MUG) vão levar a folia para o Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, Vila Velha. Os portões abrem a partir das 9h, com entrada gratuita até o meio-dia.

Ao todo, serão disponibilizados 2.000 ingressos gratuitos na plataforma Sympla, a partir do meio-dia desta quinta-feira (15). Clique aqui e garanta o seu – lembrando que é necessário ter uma conta cadastrada no Sympla para conseguir acesso aos ingressos, limitados a duas unidades por CPF. Crianças com menos de 12 anos não precisam de ingresso.

Os ingressos que foram retirados para a edição de 28 de janeiro, adiada devido à previsão de chuva, são válidos para o especial de carnaval deste domingo (18).

Atrações

Inspirado pelas fanfarras e blocos de rua do carnaval carioca, o bloco Balança Penha foi criado em abril de 2021, no bairro Prainha, em Vila Velha, com um grupo de amigos que começou a se reunir para promover oficinas de instrumentos musicais de sopro e percussão. Com um repertório atemporal e diversificado, que passeia por ritmos como axé, baião, samba, congo e funk, o bloco incorpora desde os grooves de Tim Maia ao axé de Margareth Menezes, passando pela tradição do congo capixaba.

Com o enredo “Massena: um olhar em aquarela”, a MUG conquistou em 2024 o seu nono título de campeã do Carnaval Capixaba, ao apresentar no Sambão do Povo sua justa homenagem ao artista Homero Massena, um dos mais importantes pintores do Espírito Santo e expoente do impressionismo no estado. Com seu espírito inquieto, Massena alcançou o mundo, levando sua arte para fora do Brasil, mas foi em Vila Velha que encontrou seu paraíso particular, fixando-se na Prainha, onde fez de sua residência um verdadeiro atelier a céu aberto.

Agora, a MUG leva para o Parque Cultural Casa do Governador uma versão compacta do espetáculo apresentado no Sambão do Povo, com sua potente bateria acompanhando o show das passistas, do casal de mestre-sala e porta-bandeira e das integrantes da ala das baianas.

O parque

Instalado na Residência Oficial do Governo do Estado, o Parque Cultural Casa do Governador foi inaugurado em maio de 2022, como um espaço destinado ao público interessado na produção cultural local, tornando-se ainda a maior galeria de arte ao ar livre do Espírito Santo – que reúne hoje 26 obras de arte permanentes e temporárias, entre esculturas, instalações e site-specifics.

Ocupando uma área de 93 mil metros quadrados, o parque tem sua infraestrutura compartilhada pela Secult e pela Secretaria do Governo (SEG). Aberto à visitação gratuita, o espaço propõe um diálogo entre arte contemporânea e natureza, segundo três eixos temáticos: ambiental, histórico e artístico.

Serviço:

Festival Parque Aberto – Especial de Carnaval

Com bloco Balança Penha e Mocidade Unida da Glória (MUG)

Quando: 18/02 (domingo)

Horário: a partir das 9h

Local: Parque Cultural Casa do Governador, Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha

Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos na plataforma Sympla

Regras do parque

Para garantir conforto e segurança aos visitantes, bem como preservar o local, conheça as regras do evento no Parque Cultural Casa do Governador:

Não há estacionamento no parque. Quem for de carro pode estacionar gratuitamente na garagem do Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), próximo ao parque;

Crianças com menos de 12 anos não precisam de ingresso;

A entrada no parque será permitida até as 12 horas;

A permanência no parque será até as 13 horas (encerramento do evento);

O local disponibilizará food trucks com comidas e bebidas para venda;

É proibido retirar plantas do parque;

É proibido fumar no local;

É proibido entrar com bebidas alcoólicas;

Não é permitido usar área da praia;

É permitido entrar com cães, desde que devidamente na coleira;

É permitido entrar com bicicleta, mas não pode pedalar dentro do parque;

Não é permitido entrar de biquíni e sunga de praia.