Bombeiros encontram corpo de homem que se afogou em cachoeira em Guaçuí

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo encontrou na tarde desta segunda-feira (19), o corpo do homem que se afogou após cair na Cachoeira do Buracão em Guaçuí no último domingo (18).

Testemunhas contaram que a vítima estava pescando quando a rede de pesca agarrou. Neste momento, ele pulou na água para desagarrar a rede, porém, não conseguiu voltar mais para a superfície e desapareceu.

O CBMES foi ao local no domingo (18) e realizaram buscas, mas sem sucesso. Nesta segunda (19), as buscas foram retomadas e o corpo encontrado no fim da tarde pela equipe de mergulho.

Entramos em contato com a Polícia Civil para saber sobre o corpo, mas não obtivemos retorno até a publicação do texto.