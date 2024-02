Homem desaparece após cair em cachoeira durante pescaria em Guaçuí

Um homem desapareceu enquanto pescava na Cachoeira do Buracão no último domingo (18), em Guaçuí, no Caparaó do Espírito Santo.

Segundo informações de testemunhas, a vítima estava pescando na cachoeira quando a rede de pesca agarrou. Neste momento ele pulou para desagarrar e não voltou para a superfície mais.

Por meio de nota, o CBM informou que bombeiros militares foram acionados para ocorrência de buscas por um afogamento no domingo (18). As equipes foram até o local e realizaram buscas pela vítima, mas não foi localizado.

Já nesta segunda-feira (19), as buscas foram retomadas e seguem em andamento, com apoio da equipe de mergulho.