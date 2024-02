BR 101, em Anchieta, parcialmente interditada nesta segunda (19)

A BR 101, em Anchieta, ficará parcialmente interditada a partir desta segunda-feira (19) para o içamento de 15 vigas pré-moldadas da nova ponte sobre o Rio Benevente, localizada no quilômetro 354,8 da BR-101, em Anchieta.

A operação, que faz parte das obras de duplicação do trecho entre os municípios de Guarapari e Anchieta, será realizada até o dia 21 de fevereiro, sempre a partir das 22 horas. Durante os trabalhos, haverá interdições totais da rodovia para a operação de movimentação das cargas suspensas.

De acordo com o gerente de engenharia da Eco101, Maurício Cavalli, as vigas, que possuem 28 metros de comprimento e 37 toneladas cada, serão lançadas sobre a estrutura, composta por pilares e vigas travessas.

Para esta operação serão utilizadas cinco carretas extensivas e três guindastes telescópicos de capacidades de 100, 200 e 500 toneladas, respectivamente. Após esta etapa, as equipes iniciarão os serviços de montagem e concretagem da laje da estrutura, barreiras de proteção e, por fim, a execução da pavimentação e sinalização da nova pista.

BR 101 em Anchieta interditada

Entre os dias 19 a 21 de fevereiro, a partir das 14h, a pista será parcialmente interditada, com o fechamento da faixa 2, sentido sul, entre os quilômetros 354 e 355, a fim de garantir a segurança da operação. O trânsito continuará fluindo, sem interrupção, pela faixa 1 (central).

A partir das 22 horas, a rodovia será totalmente interditada no quilômetro 354,8, onde está localizada a ponte atual, por períodos de aproximadamente 90 minutos, para a realização dos içamentos das vigas. Esses períodos serão intercalados com aberturas ao tráfego de cerca de 30 minutos após a conclusão de cada etapa, permitindo a fluidez da rodovia, seguidas de nova interdição pelo mesmo período e assim sucessivamente, durante toda a madrugada.

A operação será interrompida todas as manhãs sempre até as 5 horas, com a liberação ao tráfego, e retomada na noite posterior, para o lançamento das vigas pré-moldadas uma a uma.

“Optamos por realizar essa etapa da obra no período noturno para minimizar os impactos ao tráfego na região, que é mais intenso durante o dia, evitando assim maiores transtornos aos usuários” frisou o gerente.

Em caso de condições meteorológicas que dificultem o trabalho, as operações poderão ser suspensas e/ou canceladas. Os usuários devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização no trecho, para a segurança de todos, lembrando que as condições do tráfego podem ser acompanhadas pelo Twitter @_eco101 e também pelo site da concessionária (https://www.eco101.com.br).

Duplicação

Essas obras fazem parte da duplicação dos 22 quilômetros de rodovia entre os municípios de Guarapari e Anchieta, dos quais 15 quilômetros foram concluídos, e sete estão em execução com previsão de conclusão total em 2024. Além da duplicação das pistas, foram entregues dois viadutos, que dão acesso a Alfredo Chaves, e duas pontes, uma sobre o Rio Conceição e outra sobre o Rio Jabuti.

Ainda nesse trecho, continuam em execução as obras de duplicação entre os km 347,6 ao 354,7 que incluem duas pontes, uma sobre o Rio Grande no km 347,9, em Guarapari, e outra sobre o rio Benevente no km 354,7, em Anchieta, além de um novo dispositivo em desnível próximo ao km 354, permitindo os movimentos de acesso ao bairro Jabaquara e conexão à rodovia estadual ES-146, que dá acesso às praias de Anchieta e Ubu e ao porto da Samarco.

Estas obras contam com cerca de R$ 160 milhões em investimentos, e proporcionará, além da modernização da rodovia, mais conforto e segurança aos usuários da BR101/ES/BA.

SERVIÇO:

Local: km 354,8 – nova ponte sobre Rio Benevente, em Anchieta

Data: 19 a 21/02/24 (segunda, terça e quarta-feira)

Horário: 22 horas às 5 horas

Atividade: Içamento de 15 vigas pré-moldadas com comprimentos de 28 metros e peso de 37 toneladas

Intervenção: Períodos de aproximadamente 90 minutos com interdição total, a partir das 22 horas, para a realização do içamento das vigas. Seguidos de intervalos com liberação das pistas para fluidez do tráfego.